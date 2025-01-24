В ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали территории нескольких регионов России. Согласно данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон.

В Рязанской области, как сообщили телеграм-каналы Astra и Baza, атаки дронов привели к возгораниям на нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на Ново-Рязанской ТЭЦ. Губернатор региона Павел Малков заявил, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО и РЭБ. Обломки одного из дронов упали на частный дом, вызвав пожар, который удалось быстро потушить. Пострадавших нет, уточняется материальный ущерб.

В Москве силы ПВО также отразили атаки дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, беспилотники были сбиты в Коломне, Раменском, Подольске и Щелково Московской области, а также в Троицком административном округе. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

В Брянской области губернатор Александр Богомаз сообщил о перехвате 37 дронов. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотников. При падении обломков одного из них в многоквартирном доме выбило стекла. Никто не пострадал.

Атаки также были зафиксированы в Ленинградской, Саратовской, Ростовской, Тульской и других областях. По данным местных властей, пострадавших и разрушений на земле нет.

В ответ на атаку Росавиация временно приостановила работу девяти аэропортов, включая московские Внуково, Домодедово и Жуковский, а также аэропорты в Казани, Самаре, Пензе и других городах. Большинство ограничений были сняты к утру.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.