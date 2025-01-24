Тысячи палестинцев из Рафаха и Хан-Юнуса собирают вещи в дорогу: путь предстоит неблизкий, надо идти пешком до самого севера Газы. В северных районах уже устанавливают палаточные лагеря для семей, которые должны вернуться в свои районы. Ожидается, что их возвращение начнется 25 января, в рамках соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

На открытой площадке среди разрушенных зданий мужчины ставят ряды белых палаток. Эти временные укрытия предназначены для тысяч семей, которые покинули свои дома из-за 15-месячной израильской военной операции. За это время погибло более 47 тыс. жителей Газы.

Северные районы сектора лежат в руинах — израильские военные были особенно жестоки в отношении севера Газы. Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки, Израиль фактически разрушил всю жилую инфраструктуру в северных городах, включая лагерь беженцев Джебалия.

«Мы возвращаемся в палатку? Это то, о чем мы мечтали? Здесь должны разместиться 10 человек, мои дети, которые возвращаются с юга. Это все, что есть?» — спрашивает Ваэль Джундия, устанавливая палатку для своей семьи.

ХАМАС заявил, что возвращение начнется после завершения обмена пленными 25 января. Ожидается, что движение передаст Израилю еще четырех заложников в обмен на десятки палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Однако перемирие остается хрупким. В Рафахе 21 января израильский танковый обстрел убил двух палестинцев. Израильские военные заявили, что стреляли по вооруженному человеку. Однако Минздрав Газы опознал погибших как мирных жителей, которые просто спешили в укрытие.

ХАМАС выпустил рекомендации для палестинцев, возвращающихся на север, призывая их идти пешком вдоль прибрежной дороги. Движение подчеркнуло, что этот маршрут наиболее безопасен. Израильские военные заявили, что будут проверять все автомобили на контрольно-пропускных пунктах. Жителям запрещено иметь при себе оружие.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сообщил, что организация планирует восстановление домов и создание временных укрытий при поддержке международных организаций.

«Мы используем все наши ресурсы, чтобы помочь людям. Муниципалитеты уже работают над планами приема возвращающихся семей», — отметил он.