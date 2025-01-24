Лидер нового правительства Сирии Ахмед аш-Шара заявил, что не допустит присутствия террористических группировок PKK/YPG на территории страны, назвав их прямой угрозой безопасности Турции. Об этом он сообщил в ходе официального выступления, подчеркнув полное единство позиции нового сирийского правительства с турецким подходом к проблеме террористических формирований.

«Мы не хотим иностранных вооруженных групп. В особенности мы не можем принять группировки, угрожающие Турции. Взрывы в Стамбуле и Анкаре — дело рук PKK/YPG. Мы не можем допустить угрозы Турции с нашей территории. Арабские и курдские племена там тоже не хотят PKK/PYD. Мы не хотим кровопролития. Турция внимательно следит за ситуацией. Мы сделаем все возможное для защиты турецкой границы», — заявил аш-Шара.

По его словам, в отличие от других вооруженных группировок, PKK/YPG отказалась сложить оружие и войти в состав Министерства обороны. «К сожалению, PKK/YPG не приняла это требование», — отметил он.

Аш-Шара также обвинил PKK/PYD в использовании ДАЕШ как инструмента шантажа и потребовал передать тюрьмы под контроль правительства.

Особо тепло лидер нового сирийского правительства отозвался о поддержке со стороны Турции: «Турция и Эрдоган заняли гуманную позицию по отношению к нам, хотя не были обязаны это делать. История запишет то, что сделал господин Эрдоган. Сирийский народ всегда будет на стороне Турции и не забудет эту поддержку».

Аш-Шара рассказал о телефонном разговоре с президентом Эрдоганом и сообщил о приглашении турецкого лидера посетить Сирию. В ближайшее время сирийский лидер также планирует визиты в Турцию или Саудовскую Аравию.

В завершение он призвал сирийских беженцев вернуться на родину и обратился к международному сообществу с просьбой снять санкции с Сирии.