Восстановление инфраструктуры и условий жизни в секторе Газа, который стал объектом атак Израиля с 7 октября 2023 года, займет многие годы. Об этом говорится в публикации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в социальных сетях.

В результате атак около 1,9 млн жителей Газы, где проживает примерно 2,3 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома. Большинство перемещенных палестинцев проживают в самодельных палатках, что значительно ухудшает их жизненные условия.

БАПОР подчеркивает, что значительная часть домов в Газе либо полностью разрушена, либо находится в непригодном для проживания состоянии. В заявлении агентства отмечается, что «восстановление инфраструктуры, а также преодоление психологических травм потребуют много лет».

Согласно данным ООН, разрушения в Газе достигли катастрофического уровня. 160 тыс. домов были полностью уничтожены, еще 276 тыс. серьезно повреждены. Это означает, что 92% жилого фонда региона непригодны для проживания.

Особенно серьезные разрушения наблюдаются в северных районах Газы, где интенсивность атак была наиболее высокой. ООН подчеркивает, что восстановление Газы требует колоссальных ресурсов, международной помощи и десятилетий работы.