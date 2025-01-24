Мазут из российских танкеров, затонувших в Керченском проливе, достиг побережья Одессы, заявил эколог Иван Русев. По его словам, нефть вынесло на пляжи вблизи природных зон «Катранка» в Одесской области, а также к берегам Дунайского биосферного заповедника и парка «Тузловские лиманы». Образцы мазута отправили на анализ. Ранее на берегу нашли птицу, покрытую нефтью.

Виктор Данилов-Данильян из Российской академии наук заявил, что мазут может нанести большой урон побережью Одессы. Уже нашли тысячи мертвых птиц и дельфинов. На пляжах, находящихся за 40 миль от места аварии, обнаружили следы нефти.

15 декабря два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Они разлили 9200 тонн мазута. Нефтяное пятно уже загрязнило десятки километров побережья Краснодарского края, включая пляжи Анапы и Геленджика. Тысячи волонтеров участвуют в очистке пляжей, но пятно продолжает распространяться.

Спутниковые снимки показывают, что нефть разошлась по Черному и Азовскому морям. Мазут М100, разлившийся в море, твердеет на холоде, что усложняет его уборку. Пятно уже достигло берегов Украины, Румынии, Болгарии и Турции.

Киев предварительно оценивает ущерб в $14 млрд — столько уйдет на ликвидацию последствий разлива в море и очистку пляжной зоны и животных.

Экологи называют этот разлив самой большой экологической катастрофой в Черном море XXI века. Ученые предупреждают, что разлив навредит морской жизни и экосистемам всей акватории, а не только России.

Российские власти заявляют, что спасли около 6 тыс. птиц. Однако экологи считают, что потери дикой природы значительно выше. Последствия аварии могут сказаться на морских экосистемах на десятилетия.

Эксперты считают, что основная причина крушения — то, что танкеры были старыми и опасными. Им больше 50 лет, и они не подходили для зимнего плавания. Также предполагают, что эти суда могли быть частью российской теневой флотилии, используемой для обхода санкций.