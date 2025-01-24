Десятки тысяч человек вышли на улицы Братиславы в пятницу, протестуя против внешнеполитического курса премьера Роберта Фицо, который, по мнению оппозиции, ведет страну к сближению с Россией. По оценкам организаторов, на площади Свободы в столице собрались около 60 тыс. человек, что в четыре раза больше, чем на аналогичной акции две недели назад.

Протестующие скандировали «Довольно Фицо!» и «Мы — Европа!», выражая несогласие с политикой правительства, которую оппозиция называет антиевропейской. Аналогичные митинги прошли еще в 20 городах, а общее число участников по стране, по данным новостного издания Dennik N, превысило 100 тыс. человек. Масштаб демонстраций сравнивают с событиями 2018 года, когда после убийства журналиста Яна Куцяка массовые акции вынудили Фицо уйти в отставку.

Правительство Фицо заявляет, что протесты являются частью заговора с целью дестабилизации страны. Премьер утверждает, что в Словакии действуют «неизвестные эксперты», якобы причастные к протестам в Украине (2014) и Грузии (2023).

Фицо, победивший на выборах в 2023 году, после возвращения к власти приостановил военную помощь Украине и начал реформу общественного телевидения, что вызвало протесты журналистов, а также выступил против санкций ЕС в отношении Москвы. В декабре он посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным, став одним из немногих европейских лидеров, кто сделал это после начала российско-украинской войны.

На фоне протестов оппозиция инициировала голосование о недоверии правительству и обвинила премьер-министра в якобы подготовке к выходу из Евросоюза. Однако кабинет Фицо пока сохраняет парламентское большинство с небольшим перевесом, что гарантирует ему сохранение власти.