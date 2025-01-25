Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 8-м очередном провинциальном съезде партии в Эскишехире. Начав свое выступление со строк стихотворения Нури Пакдиля «Матери и Иерусалим», он обратился к теме страданий в Газе и Сирии.

«Мы отправляем послания солидарности нашим братьям в Газе и Палестине, которые впервые за 471 день разрушений, убийств и геноцида смогли облегченно вздохнуть благодаря начавшемуся на прошлой неделе прекращению огня», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что несмотря на траур по более чем 50 тыс. погибших, большинство из которых женщины и дети, на лицах жителей Газы впервые за долгое время появилась улыбка.

Президент заверил, что Турция продолжит оказывать поддержку Газе: «Мы продолжим поддерживать наших палестинских братьев, как делали это последние 15 месяцев, и задействуем все ресурсы, особенно накануне священного Рамадана».

Турецкий лидер также передал приветствия сирийскому народу, который «в декабре обрел свободу после 13,5 лет угнетения и гибели более 1 млн человек».

Президент подчеркнул, что Турция сохранила человечность и честь, несмотря на давление: «Сирийский и палестинский народы молятся за Турцию, за турецкий народ. Они говорят: «Да вознаградит вас Аллах». Это результат нашей внешней политики, основанной на человечности и справедливости. Мы не поддавались провокациям, не молчали перед несправедливостью и не отворачивались от угнетенных».

Президент также упомянул трагический пожар в отеле в Болу, где погибли 78 человек.

«Судебные органы делают все возможное, чтобы до конца прояснить обстоятельства трагического пожара в Карталкае, исключив любые сомнения. Все, кто причастен к гибели 78 человек, будут привлечены к ответственности, и правосудие обязательно восторжествует», — заявил президент.