Президент США Дональд Трамп, ранее заявивший о планах ввести 20-процентные тарифы на импортные товары, столкнулся с разногласиями в своей команде. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Трамп еще в ходе предвыборной кампании пообещал всеобъемлющие тарифы, однако после вступления в должность 20 января он не приступил к их немедленной реализации. Источники издания отмечают, что президент и его советники пока не определились с точными сроками и деталями введения этих мер.

«В ближайшие пару месяцев будут введены универсальные тарифы, — сообщил один из собеседников Politico. — Это то, о чем Трамп постоянно говорит».

В администрации президента сложились два лагеря. Сторонники осторожного подхода, включая кандидатов на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов Скотта Бессента и Кевина Хассетта, предлагают постепенное введение тарифов, чтобы избежать рыночной паники и инфляции. Их оппоненты, включая заместителя главы администрации Стивена Миллера, старшего советника Питера Наварро и номинанта на пост торгового представителя Джеймисона Грира, настаивают на введении всеобъемлющих пошлин.

Трамп уже анонсировал тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая, уровень которых составит 10% для Пекина и 25% для Оттавы и Мехико. В ноябре президент связал необходимость пошлин с проблемами нелегальной миграции и торговли наркотиками.

Несмотря на предвыборные обещания, первые указы Трампа после инаугурации 20 января не затрагивали тарифов. Вместо этого он сосредоточился на объявлениях о чрезвычайном положении на южной границе и прекращении автоматического предоставления гражданства детям мигрантов, рожденным в США.