Пит Хегсет, бывший ведущий Fox News и ветеран, известный своими антиисламскими заявлениями, с трудом получил пост министра обороны США. Его кандидатура вызвала резкую критику как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев.

Голосование в Сенате завершилось ничьей — 50 против 50. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, председательствующий в верхней палате Конгресса.

Хегсет стал одним из самых спорных кандидатов на должность главы Пентагона, традиционно отводимую фигурам с большим опытом управления и широкой поддержкой обеих партий. Его ранние заявления и публикации вызвали неоднозначную реакцию в обществе и среди политиков.

В своей книге «Американский крестовый поход» (2020) Хегсет утверждал, что «ислам не является религией мира» и сравнивал израильскую оккупацию Палестины с крестовыми походами.

«Наша ситуация похожа на XI век. Мы не хотим сражаться, но должны, как наши собратья-христиане тысячу лет назад», — писал он.

Кроме того, в 2015 году он открыто призвал «убить всех мусульман». Эти заявления вызвали критику не только у демократических, но и у республиканских сенаторов, однако не помешали его утверждению.

Хегсет также известен своими татуировками, среди которых флаг крестоносцев и девиз «Deus vult» («Бог хочет этого»), что неоднократно становилось предметом внимания и критики.

Тем не менее, президент Трамп и его сторонники в Сенате отметили заслуги Хегсета как ветерана и выразили уверенность, что он справится с задачами, стоящими перед Министерством обороны.