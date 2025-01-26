Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции опроверг заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который утверждал, что в начале войны белорусский лидер предлагал Киеву ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. По словам президента Украины, Лукашенко предлагал сделать это в отместку за позволение Москве наносить удары и вести вторжение на украинскую землю с территории Беларуси.

«Когда я услышал это, мне стало плохо», — сказал Лукашенко на пресс-конференции в Минске. Он заверил, что никогда не предлагал атаковать «лучший в мире завод», в который были вложены значительные средства. «Зачем ты это говоришь? Ты же врешь!», — обратился он к Зеленскому.

Он добавил, что Минску пришлось бы прибегнуть у ответу: «И что, я втягивался бы в войну? Я никогда не хотел этой войны, я делал все, чтобы ее не было», — утверждает Лукашенко.

Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт также ранее — через день после публикации интервью популярного американского подкастера и ученого Лекса Фридмана с Зеленским — отвергла утверждения украинского президента. Она заявила, что Минск не приносил извинений Киеву за участие Беларуси в событиях февраля 2022 года.

Лукашенко, который в это воскресенье переизбирается на седьмой президентский срок, также выразил уверенность, что в 2025 году произойдет «развязка» российско-украинского конфликта. Однако, по его словам, «война не закончится» фактически, и противостояние может затянуться.

«Но свет в конце тоннеля появится», — добавил он, подчеркнув, что Беларусь выступает за мир, но при этом позиция России должна учитываться. Лукашенко заявил, что США не смогут заставить Москву уступить, а дальнейшая эскалация может затронуть Европу.

На фоне этого ожидается встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может стать ключевой для обсуждения конфликта в Украине. Оба лидера публично выражали готовность к переговорам.

В воскресенье в Белаурси стартовали президентские выборы. Голосование проходит до 20:00 по местному времени. По данным ЦИК, в досрочном голосовании к этому дню уже приняли участие 41,81% избирателей. В выборах также участвуют Олег Гайдукевич, Сергей Сыренков, Александр Хижняк и Анна Канопацкая.