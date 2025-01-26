Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Багдад обсудил с иракским коллегой Фуадом Хусейном ключевые вопросы двустороннего взаимодействия и региональной безопасности. Он подчеркнул, что Анкара рассматривает отношения с Багдадом в стратегическом ключе и поддерживает инициативы, направленные на процветание и стабильность Ирака.

Фидан напомнил о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2024 году, в ходе которого были подписаны 27 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Он отметил, что создание Совместной планировочной группы и постоянных комитетов позволило значительно интенсифицировать контакты между странами как на политическом, так и на техническом уровне.

Особое внимание на встрече было уделено проекту «Дорога развития», который, по словам министра, представляет собой перспективную инициативу на основе регионального сотрудничества и принципа «выигрыш для всех сторон». Фидан выразил надежду, что реализация проекта ускорится и в ближайшее время появятся конкретные результаты.

Безопасность и борьба с терроризмом стали ключевой темой переговоров. Глава турецкого МИД заявил, что Ирак должен признать PKK террористической организацией, поскольку она представляет угрозу национальной безопасности как Турции, так и самого Ирака. Фидан выразил соболезнования по поводу гибели двух иракских военных в результате атаки РKK и подчеркнул необходимость объединения усилий для ликвидации террористических группировок, включая ДАЕШ.

Турция также выступает за укрепление связей между Ираком и новой администрацией Сирии, что, по словам Фидана, пойдет на благо всему региону. Он заверил, что Анкара готова поддержать процесс нормализации между Багдадом и Дамаском.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Газе, подчеркнув важность долговременного прекращения огня и прекращения агрессивной политики Израиля. Фидан выразил уверенность, что Турция и Ирак продолжат укреплять сотрудничество и солидарность в условиях глобальных вызовов.