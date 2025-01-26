Южнокорейская прокуратура предъявила обвинение отстраненному президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа после его попытки ввести военное положение 3 декабря.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, прокуроры сообщили, что «Юн Сок Ёль был обвинен и арестован как главный зачинщик мятежа». Они отметили, что обвинение стало результатом «комплексного анализа доказательств, собранных в ходе расследования».

Пресс-секретарь Демократической партии Хан Мин-су в тот же день заявил, что «наконец начинается наказание главного мятежника».

Мятеж является одним из немногих преступлений, за которые президент Южной Кореи не обладает иммунитетом. Согласно закону, за это предусмотрено пожизненное заключение или смертная казнь, хотя смертные приговоры в стране не приводились в исполнение уже несколько десятилетий.

Антикоррупционные следователи ранее рекомендовали привлечь Юна к ответственности, а 15 января он стал первым в истории Южной Кореи действующим президентом, арестованным во время исполнения своих полномочий.

Защита экс-президента настаивает на его немедленном освобождении, называя задержание незаконным. Юн утверждает, что не планировал полномасштабное введение военного положения, а лишь использовал этот шаг в качестве предупреждения в условиях политического кризиса.

Верховный суд страны рассматривает вопрос об окончательном отстранении Юна от должности или восстановлении его полномочий. Согласно процедуре, судьи должны вынести решение в течение 180 дней.

Юну парламентом был вынесен импичмент 14 декабря. Его попытка установить военное положение продлилась всего шесть часов, прежде чем депутаты оппозиции, вступив в противостояние с военными в здании парламента, проголосовали за отмену указа.

По сообщениям очевидцев, солдаты, экипированные винтовками, бронежилетами и приборами ночного видения, проникли в здание Национального собрания через разбитые окна во время этой напряженной конфронтации.