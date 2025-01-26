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Израиль снабжает Украину российским оружием?
Появились признаки того, что Израиль начал передавать Украине захваченное в Ливане советское и российское оружие, включая современные противотанковые комплексы «Корнет»
Израиль снабжает Украину российским оружием?
Вооружение в подземном комплексе «Хезболлы» на юге Ливана, обнаруженное израильской армией в ходе текущих боевых действий (фото предоставлено армией Израиля) / Фото: Reuters / Others
26 января 2025 г.

Российское и советское оружие, захваченное израильской армией в опорных пунктах «Хезболлы» в Ливане и Сирии могло начать поступать в Украину, сообщают израильские СМИ.

Как рассказывал ранее израильский военный источник изданию WSJ, около 60-70% трофейного арсенала составляет оружие советского и российского производства, включая снайперские винтовки и современные противотанковые ракетные комплексы «Корнет», которые попали к «Хезболле» через Сирию при режиме Башара Асада.

О возможной передаче оружия стало известно после встречи украинских дипломатов с израильскими представителями во вторник. С тех пор были зафиксированы полеты американских военно-транспортных самолетов с израильской авиабазы Хацерим на базу в восточной Польше недалеко от границы с Украиной.

«Есть признаки того, что Израиль начал поставлять Украине советское и российское оружие», — сообщил провоенный Telegram-канал «Два майора» с 1,2 млн подписчиков в воскресенье.

Посольство Украины уже поблагодарило заместителя министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель за инициативу по одобрению передачи трофейного оружия: «Отмечается, что эта инициатива станет важным шагом в признании общих угроз, стоящих перед обеими странами. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса».

Эксперты отмечают, что решение Израиля может быть связано с углублением связей между Москвой и Ираном, который за последние три года стал важным союзником России, поставляя ей тысячи дронов и ракет. 17 января стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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