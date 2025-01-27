ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Казахстан уволил Черчесова
Станислав Черчесов освобожден от должности тренера сборной республики по футболу — при нем команда не забила ни одного гола
Казахстан уволил Черчесова
фото: Reuters / Reuters
27 января 2025 г.

Станислав Черчесов больше не возглавляет национальную сборную Казахстана по футболу. Федерация футбола Казахстана 27 января сообщила, что контракт с тренером расторгли по обоюдному согласию.

Черчесов стал главным тренером сборной в июне 2024 года, но не смог привести команду к успеху. Под его руководством сборная республики сыграла шесть матчей, пять из которых проиграла. Единственное очко она заработала в ничьей с Норвегией. За весь период сборная не забила ни одного гола и пропустила 15 мячей, что стало самой длительной безголевой серией в истории команды Казахстана.

Вместе с Черчесовым сборную покинул весь тренерский штаб. Сейчас Федерация рассматривает кандидатуры нового главного тренера. Впереди у сборной квалификационные матчи на чемпионат мира 2026 года против Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Помимо спортивных неудач, Черчесов оказался в центре скандалов. На пресс-конференции в октябре 2024 года он ответил на вопрос журналиста шуткой, сравнив казахский язык с французским.

Это вызвало резкое недовольство общественности и чиновников. Министерство туризма и спорта Казахстана осудило его слова и назвалo их неуважительными по отношению к государственному языку. Федерация выписала тренеру штраф и провела с ним разъяснительную беседу.

Этот случай был не первым. Ранее Черчесова уже критиковали за подобные высказывания. Его шутки и слабые результаты сборной усилили давление на тренера, что в итоге, как считают в спортивном сообществе республики, и привело к его увольнению.

Впрочем, были и более весомые причины для отставки. Черчесов, который когда-то привел сборную России к успеху на чемпионате мира 2018 года, не смог повторить этот успех в Казахстане. Болельщики, ожидавшие побед, остались разочарованы, а сборная завершила Лигу наций на последнем месте в группе.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us