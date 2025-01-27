Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили активно работает в Вашингтоне, чтобы обратить внимание Дональда Трампа и его команды на свою страну. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на источники.

По данным издания, Зурабишвили рассчитывает, что внешняя политика Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» не оставит Грузию без поддержки.

Зурабишвили использует личные связи, чтобы преодолеть барьеры, возникшие при администрации Байдена, где строго соблюдали протокол.

«Я даже не смогла получить звонок от вице-президента после ее избрания», — рассказала первая женщина-президент Грузии в интервью Hill.

Чтобы встретиться с Трампом в декабре, она прибегла к помощи президента Франции Эмманюэля Макрона, который организовал ее встречу с Трампом на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже.

Зурабишвили передала главе США важное послание. По ее словам, Россия продолжает использовать Грузию как «площадку для своих игр». Президент утверждает, что российские войска оккупируют 20% территории страны с 2008 года. Кроме того, Зурабишвили подчеркнула, что Москва якобы поддерживает политический кризис в Грузии и поставила во главе страны пророссийскую «Грузинскую мечту».

По ее словам, массовые протесты в Грузии, продолжающиеся более двух месяцев, направлены против кремлевской политики правящей партии. «Грузинская мечта» заморозила переговоры о вступлении в ЕС, укрепила связи с Китаем и активно контактирует с Ираном, отметила Зурабишвили в беседе с Трампом.

«Я смогла объяснить Трампу, что это стратегически важный регион, который Америка не должна забывать», — заявила Зурабишвили. По ее словам, Трамп хорошо знает Грузию и даже посещал страну ранее.

Зурабишвили также сумела добиться редкого приглашения на инаугурацию Трампа благодаря поддержке конгрессмена Джо Уилсона. На предварительных мероприятиях она встретилась с ключевыми членами новой администрации, включая Марко Рубио и Пита Хегсета.

Ее стратегия — привлечь внимание американских лидеров к Грузии и укрепить позицию страны в международной политике. «Америка должна понять, что, оставляя этот регион, она отдает его России и Китаю», — подчеркнула экс-президент.