Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале планирования системы противовоздушной обороны «Железный купол» для США, аналогичной израильской системе, которая успешно перехватила тысячи ракет.

Министру обороны поручено в течение 60 дней представить план реализации «системы противоракетной обороны нового поколения», способной защитить США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая разработку перехватчиков на орбите.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал построить американский аналог «Железного купола», однако, как отмечают эксперты, игнорировал тот факт, что эта система неэффективна против межконтинентальных ракет, представляющих основную угрозу для США.

«За последние 40 лет угроза от передового ракетного оружия не уменьшилась, а наоборот, стала еще более сложной», — говорится в тексте указа.

Израиль применял «Железный купол» для защиты от ракетных атак со стороны ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане во время войны, начавшейся 7 октября 2023 года.

«Они сбивают практически каждую ракету, — сказал Трамп на встрече с республиканцами в Майами. — Так что я думаю, США тоже имеют на это право».

Кроме того, Трамп подписал несколько других указов, включая документ, открывающий путь к запрету на службу в армии для сменивших пол.