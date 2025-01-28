Премьер-министр Албании Эди Рама категорически опроверг сообщения израильских СМИ о том, что его правительство обсуждало с администрацией США возможность принять до 100 тыс. палестинцев из сектора Газа.

«Давно не слышал ничего настолько фейкового – а в последнее время фейков было много! Это абсолютно не соответствует действительности», – написал Рама в социальной сети X.

Албанский лидер выразил «полное уважение и солидарность с народом Газы, который был дегуманизирован жестоким режимом ХАМАС и пережил адскую войну на фоне второго года геноцида в Газе», но уточнил, что Албанию никто не просил принимать беженцев, и она не может «даже рассматривать такую ответственность».

Рама подчеркнул наличие «крепкой дружбы» с Израилем, ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром, Кувейтом и «палестинским народом, чье государство Албания признала очень давно». Он отметил, что Албания как европейская страна не находится на Ближнем Востоке и не может сделать больше других европейских стран в этом вопросе.

«Тем не менее мы желаем и молимся, чтобы палестинскому народу дали шанс жить в своем государстве, как свободным людям под демократическим правлением, и чтобы ХАМАС никогда больше не смог навредить Израилю – или, прежде всего, самим палестинцам», – заключил он.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Израиль считает нереалистичным предложение президента США Трампа о приеме палестинских беженцев Иорданией и Египтом, что побудило Вашингтон искать другие варианты, включая Албанию, на фоне растущего международного давления по решению гуманитарного кризиса в Газе.