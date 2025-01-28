Американский политический комментатор Такер Карлсон обвинил администрацию президента Джо Байдена в попытке убийства российского лидера Владимира Путина. Такое заявление он сделал в своем подкасте The Tucker Carlson Show.

«Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это безумие. Даже думать об этом — абсурд», — сказал Карлсон, добавив, что хаос в мире, по его мнению, служит прикрытием для подобных действий. Однако никаких доказательств своих утверждений он не привел.

Байден ни разу не высказывал каких-либо угроз в адрес Владимира Путина, не призывал к насильственному свержению его власти. Потому утверждения Карлсона пока остаются только утверждением, без доказательной базы.

Карлсон, известный своей критикой внешней политики США, неоднократно высказывал пророссийские взгляды. Он открыто осуждал американскую военную помощь Украине и называл эту страну «недемократичной».

Кроме того, в феврале 2024 года он взял интервью у Владимира Путина в Москве, а в декабре — у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Эти беседы вызвали шквал критики в американских СМИ, обвинивших Карлсона в «поддакивании кремлевской пропаганде‎»‎.

На заявление Карлсона о заказном убийстве Путина отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства», — отметил спикер Кремля, не уточнив, усилят ли охрану Путина после заявлений Карлсона.

В декабре прошлого года в Москве был убит генерал-лейтенант Игорь Кириллов, глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты. За терактом стоит украинская служба военной разведки, подстроившая взрыв у жилого дома, в результате которого погиб Кириллов и его помощник.

Киев обвинил Кириллова в использовании запрещенных химических веществ во время войны и назвал его «‎законной военной целью»‎. Ранее Великобритания ввела против него санкции, назвав его «значимым рупором дезинформации Кремля». Он стал самым высокопоставленным чиновником РФ, убитым украинскими спецслужбами.