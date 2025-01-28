ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Российское посольство в Швеции снова под ударом
Мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота дипмиссии РФ в Стокгольме. Российские дипломаты уверены: он — украинец
Российское посольство в Швеции снова под ударом
Фото: Reuters / Others
28 января 2025 г.

В Стокгольме задержан мужчина, который пытался на автомобиле протаранить ворота российского посольства, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на полицию и заявление посольства РФ в Facebook.

Инцидент произошел утром 28 января. По данным правоохранителей, охранник дипмиссии сообщил о попытке прорыва, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Водитель на тот момент все еще находился в машине и был немедленно арестован.

Мотивы его действий пока неизвестны, ведется расследование по статье о несанкционированном проникновении.

В российском посольстве заявили, что за рулем автомобиля находился гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции. Там также утверждают, что этот же человек ранее якобы нападал на посольство и торговую миссию РФ в Швеции в 2015 и 2018 годах.

Это уже не первый случай злоключений российской дипмиссии в Стокгольме — в ноябре прошлого года неопознанный дрон пролетел над зданием российского посольства и сбросил на его территорию красную краску. В МИД РФ сообщили, что с мая по декабрь 2024 года диппредставительство в Швеции подвергалось «бомбардировке» краской около 10 раз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us