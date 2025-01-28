В Стокгольме задержан мужчина, который пытался на автомобиле протаранить ворота российского посольства, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на полицию и заявление посольства РФ в Facebook.

Инцидент произошел утром 28 января. По данным правоохранителей, охранник дипмиссии сообщил о попытке прорыва, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Водитель на тот момент все еще находился в машине и был немедленно арестован.

Мотивы его действий пока неизвестны, ведется расследование по статье о несанкционированном проникновении.

В российском посольстве заявили, что за рулем автомобиля находился гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции. Там также утверждают, что этот же человек ранее якобы нападал на посольство и торговую миссию РФ в Швеции в 2015 и 2018 годах.

Это уже не первый случай злоключений российской дипмиссии в Стокгольме — в ноябре прошлого года неопознанный дрон пролетел над зданием российского посольства и сбросил на его территорию красную краску. В МИД РФ сообщили, что с мая по декабрь 2024 года диппредставительство в Швеции подвергалось «бомбардировке» краской около 10 раз.