Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет территориальных претензий к Армении, однако настаивает на предоставлении беспрепятственного проезда через армянскую территорию в Нахчыванскую автономную республику.

«Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан... Должен быть комфортный и свободный проезд... без каких-либо проверок и препятствий», — заявил Алиев на совещании по вопросам транспорта.

Речь идет о Зангезурском транспортном коридоре через Сюник, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахчываном. Ереван выступает против идеи коридора, но готов открыть дорогу под своим суверенитетом.

По словам Алиева, после победы во Второй Карабахской войне этот вопрос вошел в международную повестку: «Сегодня Зангезурский коридор – это уже общепринятое в мире выражение, термин. И конечно же, мы предпринимаем практические шаги для открытия этого коридора».

В августе 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает скорейшее заключение мирного договора между странами и разблокирование коммуникаций через Сюникский район Армении.

Зангезурский коридор - это транспортный путь, который должен быть создан через территорию Армении для связи основной части Азербайджана с его Нахчыванской автономной республикой согласно трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года.