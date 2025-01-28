Представители министерств обороны Казахстана и Турции в ходе встречи в Анкаре подписали план военного сотрудничества на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Казахстанскую делегацию возглавил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Олжас Хусаинов. Со стороны Турции документ подписал бригадный генерал Эрдоган Чатал.

В рамках двусторонних переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия в области военного образования, научной деятельности, миротворческих миссий, боевой и медицинской подготовки. В план включены визиты делегаций высокого уровня для дальнейшего укрепления сотрудничества.

«Представители оборонных ведомств Казахстана и Турции провели очередные штабные переговоры, по итогам которых был принят план военного сотрудничества на 2025 год», — говорится в сообщении Министерства обороны Казахстана.