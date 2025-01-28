Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью журналистам во вторник, 28 января, заявила, что несмотря на вызовы безопасности, военной угрозы для Гренландии или Дании не существует.

Перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Фредериксен подчеркнула, что ситуация в Европе остается напряжённой из-за войны в Украине и событий вокруг Гренландии.

«Мы никогда в жизни не были в такой сложной ситуации, как сейчас. Единственный путь через это — еще более тесное и сильное европейское сотрудничество», — заявила она.

Фредериксен также исключила возможность военной угрозы со стороны США.

«У меня нет оснований считать, что существует военная угроза для Гренландии или Дании», — отметила премьер-министр, добавив, что трансатлантическое сотрудничество остается ключевым фактором безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь выразил интерес к покупке Гренландии — стратегически важного арктического острова, богатого полезными ископаемыми. СМИ сообщали о жестком телефонном разговоре между Трампом и Фредериксен, в ходе которого она настаивала, что Гренландия не продается.