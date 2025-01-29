Палестинский премьер-министр Мохаммад Мустафа во вторник провел встречу с Ахмедом аш-Шара, главой новой сирийской администрации. Об этом заявили в канцелярии Мустафы.

Мустафа передал приветствие от президента Палестины Махмуда Аббаса и всего палестинского народа, подчеркнув поддержку Сирии и ее территориальной целостности.

«Сегодня, находясь в Дамаске, мы с надеждой смотрим в будущее Сирии, веря, что она преодолеет все вызовы этого этапа. Для нас Сирия — ключевое государство, поддерживающее нашу борьбу», — заявил он.

Премьер также выразил твердую позицию Палестины в пользу снятия международных санкций с Сирии, назвав это необходимым условием для стабильности и развития страны, а также ее возвращения в Лигу арабских государств.

«Подтверждая единство Сирии, мы также настаиваем на единстве Палестины и праве нашего народа на создание независимого и суверенного государства в границах, признанных международным сообществом и в рамках Арабской мирной инициативы», — добавил Мустафа.

Ранее во вторник Израиль заявил, что планирует оккупировать сирийскую гору Эш-Шейх (она же Хермон) «на неопределенный срок».