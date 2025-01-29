ПОЛИТИКА
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Трамп низводит нелояльного генерала в отставке?
Пентагон аннулирует допуск генерала Милли к секретным данным и инициирует разбирательство о понижении в звании
Трамп низводит нелояльного генерала в отставке?
Фото: AP / Others
29 января 2025 г.

Новый министр обороны США Пит Хегсет в ближайшее время объявит о немедленном лишении бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли допуска к секретной информации и личной охраны, сообщили источники Fox News в Пентагоне.

Кроме того, исполняющему обязанности генерального инспектора поручено провести проверку на предмет оснований понижения Милли в звании в отставке. Его действия в период первого президентского срока Дональда Трампа расцениваются как подрыв военной иерархии.

Пентагон также распорядился убрать последний портрет генерала Милли, повешенный в «коридоре Маршалла» на третьем этаже здания в знак признания его работы на посту начальника штаба армии. Первый портрет был убран в день инаугурации Трампа.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году администрация США предоставила Милли и ряду других бывших чиновников личную охрану. Однако в рамках новой политики Пентагона эти меры пересматриваются.

В своей книге «Война» журналист Боб Вудворд утверждает, что Милли называл Трампа «фашистом до мозга костей» и выражал опасения по поводу его психического состояния и контроля над ядерным оружием. Также в книге «Опасность» (англ. ‘Peril’, в соавторстве с Робертом Костой) утверждается, что Милли дважды связывался с китайскими военными в конце президентства Трампа, чтобы заверить их в отсутствии угрозы удара со стороны США.

Перед уходом с поста президента Джо Байден подписал указ о помиловании Милли. Однако после возвращения Трампа в Белый дом его администрация проводит ревизию решений предыдущего руководства, настаивая на «новой эпохе подотчетности» в Пентагоне.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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