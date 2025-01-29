США забрали 90 зенитных ракет Patriot из израильских складов и перевезли их в Польшу для дальнейшей передачи Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника.

Передача ракет Patriot — приоритет Пентагона для защиты критически важной инфраструктуры Украины. Киев утверждает, что ракеты понадобятся для защиты от российских ударов.

Это самая значительная поставка оружия из Израиля Киеву с начала российско-украинской войны.

Израиль официально снял Patriot с вооружения в апреле 2023 года, поскольку его заменили национальные системы ПВО. Большинство американских комплексов оставалось в хранилищах или использовались для учений.

После этого Киев предложил США и Израилю передать эти ракеты Украине. Однако израильские власти медлили, опасаясь негативной реакции России, в частности возможных поставок Москвой современного оружия Ирану.

Украинский источник сообщил Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неделями игнорировал звонки из Киева по этому вопросу. Но в конце сентября он одобрил передачу ракет. По времени это совпало с переговорами Москвы и Тегерана о стратегическом соглашении.

В это же время Нетаньяху пытался добиться от президента Украины Владимира Зеленского разрешения на паломничество ультраортодоксальных евреев в Умань.

По данным источников, Зеленский отказался разговаривать с Нетаньяху, пока тот не согласился передать ракеты Patriot. В офисе израильского премьера отрицают связь между этими событиями.

Тель-Авив заранее уведомил Россию о том, что американцы забирают ракеты Patriot, подчеркнув, что Израиль по-прежнему не поставляет оружие Украине напрямую, пишет Axios. Израильские чиновники сравнивают это с передачей Киеву американских артиллерийских снарядов, хранившихся в Израиле.

28 января впервые за много месяцев Зеленский и Нетаньяху созвонились и обсудили ситуацию с заложниками в Газе и поддержание контактов с США, отмечает портал.