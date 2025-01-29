Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в президентском дворце делегацию ХАМАС во главе с председателем Консультативного совета движения Мухаммедом Дервишем.

На встрече обсуждался процесс прекращения огня в Газе и текущая ситуация в Палестине, согласно заявлению Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

«471-дневная борьба ХАМАС еще раз показала, что дух сопротивления неистребим», – заявил Эрдоган во время встречи. Он также подчеркнул, что «Турция продолжит раскрывать правду о происходящем в Газе и оказывать поддержку», выразив надежду на успешное завершение второго и третьего этапов достигнутого перемирия.

На встрече президента сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун и другие высокопоставленные чиновники из администрации турецкого лидера.