Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц добился в среду принятия в парламенте законопроекта, предусматривающего ужесточение миграционной политики, включая отказ просителям убежища на сухопутных границах страны.

Законопроект прошел, вероятно, при поддержке ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), несмотря на сопротивление социал-демократов и «зеленых».

«Граждане должны спросить себя, могут ли они быть уверены, что коалиция с крайне правыми будет предотвращена, если христианские демократы и АдГ получат большинство в парламенте. Этого нельзя допустить», — заявил канцлер Олаф Шольц в интервью общественному телеканалу ARD.

Премьер-министры семи федеральных земель от Социал-демократической партии направили письмо своим консервативным коллегам, призвав их предотвратить любое сотрудничество с АдГ по вопросам иммиграции. «Мы обеспокоены тем, что в среду в немецком парламенте демократические политики будут голосовать вместе с членами АдГ - партии, которая классифицируется как праворадикальная», — говорится в письме.

Дебаты об иммиграции и депортации обострились после смертельного нападения с ножом в Ашаффенбурге на прошлой неделе, в результате которого погибли два человека, включая ребенка. Нападение совершил 28-летний афганец, чье прошение об убежище было отклонено в июне.

Согласно последним опросам, консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца лидирует с 30% поддержки избирателей, за ним следует АдГ с 20%. Партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) набирает 16%, «зеленые» - 14%. Либеральная СвДП и социалистическая «Левая» набирают по 4%, а левопопулистская BSW - 3%, что ниже 5-процентного порога, необходимого для представительства в парламенте.