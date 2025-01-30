Вечером 29 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла авиакатастрофа — в результате столкновения пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет UH-60 Black Hawk армии США упали в реку Потомак. Об этом сообщает Reuters.

Самолет CRJ700, следовавший рейсом из Уичито, штат Канзас, столкнулся с армейским вертолетом в 21:47 по местному времени. Видеозапись, снятая в Центре Кеннеди, запечатлела момент столкновения, на кадрах виден взрыв в воздухе.

На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. В вертолете находились трое солдат. Армейский вертолет совершал учебный полет, уточнили в Associated Press.

По данным полиции, из воды извлекли «множество тел», но выживших пока не обнаружили. Сенатор Тед Круз подтвердил наличие погибших, не уточняя их число. К 23:30 по местному времени спасатели обнаружили 18 тел, передает CBS News.

На месте катастрофы продолжается масштабная поисково-спасательная операция. В ней участвуют десятки полицейских, медиков и сотрудников экстренных служб. Аэропорт имени Рейгана закрыли до 31 января.

CNN опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта и экипажа вертолета. На записи слышно, как диспетчер спрашивает: «PAT 2-5, вы видите CRJ?». Вскоре после этого раздаются громкие возгласы, предположительно, в момент крушения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью проинформирован о трагедии.

«Да благословит Господь их души. Я слежу за ситуацией и буду сообщать подробности по мере их появления», — написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что катастрофу можно было предотвратить, отметив, что самолет был на «идеальной» траектории, а вертолет летел прямо на него.

CNN напоминает, что последние крупные катастрофы с участием пассажирских самолетов в США произошли более десяти лет назад. В 2013 году в Сан-Франциско разбился самолет Asiana Airlines, а в 2009 году крушение самолета Colgan Air в Нью-Йорке унесло жизни 50 человек.