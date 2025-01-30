Более полумиллиона палестинцев за последние три дня вернулись в северную часть Газы, покинув лагеря в центральных и южных районах. Однако их встретило тотальное разрушение всего: после 15 месяцев израильского вторжения почти ни одно здание не уцелело. Многие ставят палатки на месте своих разрушенных домов и готовятся восстанавливать жилища.

Возвращение палестинцев помешало планам премьер-министра Биньямина Нетаньяху оккупировать север эксклава, пишет AP.

Нетаньяху обещал «полную победу» — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников. Однако спустя 15 месяцев война зашла в тупик. Движение продолжает существовать — многомесячная война ослабила его, но не сломила.

Главный вызов израильским планам — массовое возвращение палестинцев. Оно серьезно затрудняет возобновление боевых действий, если перемирие, рассчитанное на шесть недель, не будет продлено.

«Продолжать войну невозможно. Куда теперь девать этих людей? Заставить снова идти на юг?» — спрашивает Офер Шелах, аналитик Института национальной безопасности в Тель-Авиве.

По его оценке, возвращение палестинцев на север гарантирует, что Израиль не сможет возобновить войну. Однако всегда есть риск, что Нетаньяху может закрыть глаза на миллионы жизней палестинцев и начать все заново — так уже было в случае с Рафахом и лагерем Аль-Маваси.

Израиль начал вторжение в Газу 7 октября 2023 года. В результате боевых действий, по данным Минздрава Газы, погибло более 47 тыс. палестинцев.

Первая фаза перемирия предусматривает освобождение 33 израильских заложников, обмен почти 2000 палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и возвращение более 1 млн жителей в северную Газу.

На следующем этапе, который стороны обсудят на следующей неделе, планируется освободить новых заложников и, возможно, согласовать долгосрочное прекращение огня. Однако если договоренность сорвется, в Газе останутся около 90 заложников, а Израиль может возобновить боевые действия.