Израильская армия останется в лагере беженцев в Дженине на оккупированнном Западном берегу. В Тель-Авиве уточнили, что войска разместят в лагере на постоянной основе после завершения масштабного рейда.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что войска не уйдут, якобы чтобы «предотвратить возвращение террора». На деле же это расширение израильской оккупации палестинских территорий.

Операция по оккупации Дженина идет вторую неделю, убиты более 17 человек. Минздрав Палестины заявил, что все погибшие — мирные жители. Палестинские власти сообщают, что среди погибших двое детей, включая двухлетнюю девочку.

Тель-Авив задействовал сотни солдат, бронетехнику, дроны и вертолеты. Идут уличные бои, в результате которых израильские военные задержали более 60 человек.

Лагерь Дженин фактически полностью разрушен. Израильские бульдозеры снесли дома, перекопали дороги. Жители остались без воды. 80% населения лагеря были вынуждены покинуть свои дома. Люди рассказывают о страхе и хаосе, царящих на севере оккупированного Западного берега.

«Это кошмар. Взрывы, пожары, руины», – говорит жительница лагеря Интисар Амаль.

Израиль продолжает операцию на Западном берегу. Ожесточенные столкновения идут в Тулькарме, соседнем от Дженина городе. Израильские военные расширяют контроль, устанавливая все новые блокпосты, которые блокируют перемещение палестинцев внутри своей же территории. Все дороги на севере Западного берега перекрыты, люди часами стоят в пробках. Добраться до больниц и работы стало почти невозможно, уточняет Reuters.

Западный берег находится в центре израильской агрессии с начала войны в Газе. Израильская армия активизировала рейды. Сотни палестинцев убиты, тысячи арестованы.

Франция и Иордания осудили операцию в Дженине. Палестинские власти призвали мир оказать давление на Израиль, чтобы остановить кровопролитие. Однако, как и в случае с Газой, Тель-Авив отказывается прекращать огонь, прикрываясь туманными требованиями зачистить лагерь.