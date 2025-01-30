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Анкара не допустит угроз в регионе
Турция продолжит наносить удары по террористическим организациям в Сирии и Ираке, не допуская их присутствия в регионе, заявил представитель Минобороны Зеки Актюрк
Анкара не допустит угроз в регионе
Минобороны Турции / Фото: AA
30 января 2025 г.

Турецкая армия продолжит «превентивные и разрушительные меры» против всех террористических группировок, включая PKK/PYD/YPG/СДС и ДЕАШ, которые угрожают Сирии, Турции и стабильности региона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк на брифинге.

«Мы вновь заявляем, что не допустим присутствия каких-либо террористических формирований и ситуации «свершившегося факта» в регионе», — подчеркнул Актюрк.

Анкара также намерена содействовать обеспечению безопасности Сирии и добровольному возвращению сирийцев, подчеркнул представитель Минобороны.

За последнюю неделю в ходе операций на севере Сирии и Ирака турецкие военные нейтрализовали 57 террористов, а с начала года — 278.

Минобороны Турции также прокомментировало визит своей делегации в Сирию, назвав его «историческим» и направленным на укрепление сотрудничества с новой сирийской администрацией. В ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с террористическими угрозами и взаимодействия в сфере обороны.

«После того как государственные органы в Сирии начали функционировать, мы объявили, что проведем встречу с сирийской стороной с целью установления сотрудничества в области обороны и безопасности, а также окажем необходимую поддержку в соответствии с подготовленной дорожной картой. Контакты между новой сирийской администрацией и командирами наших подразделений, несущих службу в Сирии, продолжались с самого начала. Наши консультации будут продолжаться в соответствии с потребностями, которые возникнут в предстоящий период», — сообщили источники в турецком военном ведомстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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