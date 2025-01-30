США будут оказывать Израилю полную поддержку в обеспечении безопасности и реагировании на угрозы в регионе. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет в телефонном разговоре с израильским коллегой Исраэлем Кацем.

«Министр Хегсет подчеркнул, что под руководством президента [США Дональда] Трампа Соединенные Штаты будут полностью поддерживать право Израиля на самооборону, и что Израиль является образцовым союзником в регионе», — говорится в сообщении Пентагона.

Хегсет также подтвердил намерение США углублять сотрудничество с Израилем в сфере обороны и укреплять его возможности в области безопасности.

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о снятии запрета на передачу Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов (907 кг), который ввела администрация Джо Байдена.

По словам Трампа, эти бомбы давно находятся на складах, Израиль за них заплатил и ждал поставку.

Ранее Axios сообщил, что в ближайшие дни 1,8 тыс. бомб MK-84, находившихся в США, будут отправлены в Израиль. Администрация Байдена откладывала поставку, опасаясь, что их применение в секторе Газа приведет к жертвам среди мирного населения.