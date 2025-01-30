ПОЛИТИКА
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«Это новый этап в политике оккупации и аннексии Израиля»
Анкара назвала решение Израиля о прекращении деятельности агентства ООН нарушением международного права и призвала поддержать палестинских беженцев
«Это новый этап в политике оккупации и аннексии Израиля»
МИД Турции / Others
30 января 2025 г.

Турция осуждает запрет Израиля на деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на оккупированных палестинских территориях. Об этом говорится в заявлении МИД Турции. В министерстве назвали это решение явным нарушением международного права.

«Мы осуждаем этот шаг, который представляет собой новый этап в политике оккупации и аннексии Израиля, направленной на принудительное перемещение палестинцев с их земель», – говорится в заявлении турецкого МИД. Ведомство также подчеркнуло, что Израиль явно стремится лишить палестинских беженцев права на возвращение.

БАПОР, созданное Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году, при поддержке стран - членов ООН продолжает доставлять гуманитарную помощь и основные услуги миллионам палестинцев в самых сложных условиях.

Турция призвала международное сообщество поддержать БАПОР в этот критический период и предпринять необходимые шаги для установления регионального мира. Анкара подтвердила свою решимость продолжать поддерживать БАПОР и защищать права палестинского народа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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