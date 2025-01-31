Решение Дональда Трампа приостановить всю американскую внешнюю помощь ударило по ключевым проектам в Украине. Финансирование программ поддержки ветеранов, здравоохранения и энергетической инфраструктуры остановлено. Многие украинские НПО уже заявили о закрытии, поскольку остались без американских грантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января поручил компенсировать потери за счет внутренних резервов и переговоров с ЕС.

«Мы не можем ждать, пока США примут решение. Мы должны действовать», — заявил политик.

Среди приоритетов, обозначенных Зеленским, — восстановление энергетической сети, поддержка ветеранов и кибербезопасность Украины.

«Энергетика — были программы для распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских общин, для городов и деревень. Второй вопрос — ветеранские проекты, которых было много, и их будет больше в регионах, в наших общинах. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь ветеранам в создании собственного бизнеса», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина будет искать дополнительные внутренние ресурсы, в том числе для решения проблемы пунктов пересечения границы, которые строились в сотрудничестве с ЕС.

Однако в Киеве опасаются, что без американской поддержки стране будет сложно финансировать важные гуманитарные и социальные программы. Агентство USAID уже сообщило украинскому правительству, что все проекты временно приостановлены. Пока Конгресс ищет выход, в Белом доме заявили, что заморозка финансирования остается в силе на следующие три месяца.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил: все гранты приостановлены на 90 дней, кроме помощи Израилю и Египту. Это поставило под угрозу строительство школ, больниц и модернизацию границ Украины.

Журналисты также предупреждают, что малые независимые украинские медиа могут закрыться без западного финансирования.

Зеленский отметил, что Украина попытается мобилизовать внутренние ресурсы, однако неясно, хватит ли их для выживания страны.