Правительство Швеции признало, что не в состоянии справиться с новой волной насилия, охватившей страну. В январе было зафиксировано более 30 взрывов и несколько смертельных перестрелок. Большинство из них связаны с бандитскими вымогательствами в отношении предприятий и частных лиц. Это уже побудило власти провести экстренное заседание Совета по борьбе с организованной преступностью.

«То, что мы потеряли контроль над этой волной насилия, очевидно», — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на пресс-конференции 30 января. Он назвал ситуацию «наследием многих лет», добавив, что власти понимают тревогу граждан, особенно в пострадавших районах южного Стокгольма.

Для борьбы с преступностью правительство планирует ускоренное внедрение прослушки несовершеннолетних преступников (в октябре 2025 года вместо 2026-го), создание спецподразделения для борьбы с взрывами и ужесточение регулирования соцсетей, где молодежь рекрутируют в банды.

Также рассматривается возможность лишения гражданства преступников с двойным паспортом и перевода заключенных в тюрьмы за границей из-за нехватки мест в шведской пенитенциарной системе.

Проблема насилия в Швеции накапливалась десятилетиями. С 1975 по 2014 годы число зарегистрированных изнасилований увеличилось на 1472%, а уровень убийств с применением огнестрельного оружия достиг самого высокого в ЕС. В 2023 году в стране зарегистрировали 121 убийство и 200 тыс. месяцев тюремных сроков, что на 25% больше, чем в 2022 году.

Основной причиной стала не только деятельность традиционных байкерских группировок, таких как Bandidos MC и Hells Angels, но и усиление этнических преступных кланов, состоящих из выходцев с Ближнего Востока, Балкан и Африки (например, Foxtrot). Эти группировки контролируют наркоторговлю, рэкет и нелегальный бизнес, а их противостояние за влияние выливается в волны насилия, включая перестрелки и взрывы. Криминальные структуры активно вербуют молодежь из неблагополучных районов, создавая целые сети исполнителей для убийств и терактов.