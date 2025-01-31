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«Мы для них много делаем – они сделают»
Трамп настаивает на переселении палестинцев из Газы в Египет и Иорданию, несмотря на категорический отказ этих стран принять его противоречивый план
«Мы для них много делаем – они сделают»
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
31 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подтвердил свою скандальную инициативу по переселению палестинцев из сектора Газа в Египет и Иорданию, уверяя, что эти страны согласятся, невзирая на их неоднократные отказы.

«Они сделают это. Они сделают это. Они это сделают, окей? Мы для них много делаем, и они это сделают», – заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном давлении на Каир и Амман для принятия его плана.

На выходных Трамп призвал «очистить» Газу и переселить палестинцев в Египет и Иорданию, назвав эксклав «местом разрушения» после масштабной войны Израиля.

Предложение Трампа прозвучало после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 19 января, приостановившего военные действия Израиля, в результате которых, по данным органов здравоохранения Газы, погибло более 47,400 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Конфликт начался после операции ХАМАС 7 октября 2023 года, когда в Израиле погибло около 1,200 человек, а 250 были взяты в заложники.

План Трампа вызвал широкое осуждение – критики называют его «этнической чисткой» и «военным преступлением». Многие страны мусульманского и арабского мира, а также европейские государства, включая Францию, решительно отвергли эту идею. Египет и Иордания категорически отказались от любых призывов к перемещению или переселению палестинцев с их земель.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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