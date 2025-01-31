Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, находящийся под санкциями США с 2018 года, владел акциями SpaceX через Heritage Trust, зарегистрированный в Делавэре. По данным Bloomberg, фонд был создан в 2017 году и первоначально контролировал около 1% акций компании Илона Маска.

Четыре источника агентства, включая двух бывших американских чиновников, рассказали, что администратором траста выступала Citigroup. После введения санкций в апреле 2018 года банк запросил разъяснения у Минфина США, но не увидел оснований для блокировки активов.

В июне 2022 года управление по контролю за иностранными активами Минфина США заблокировало активы Heritage Trust на сумму около миллиарда долларов. Однако, по данным Bloomberg, к этому моменту доля в SpaceX уже была продана.

Citigroup отказалась от комментариев. SpaceX, Илон Маск и сам Керимов также не ответили на запросы.

58-летний Керимов занимает 17-е место в списке богатейших россиян по индексу миллиардеров Bloomberg и входит в число олигархов, которых ЕС считает близкими к Кремлю.