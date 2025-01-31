Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно эвакуировать 2500 детей из Газы для оказания медицинской помощи. По словам американских врачей, которые недавно посетили сектор, эти дети находятся под угрозой гибели. Если им в ближайшие недели не оказать профессиональную помощь, то они умрут.

15 месяцев израильского вторжения полностью разрушили систему здравоохранения Газы. По данным ВОЗ, еще до начала перемирия 19 января более 12 тыс. пациентов ожидали эвакуации. Среди них 2500 детей, которым необходима неотложная медицинская помощь.

Хирург из Калифорнии Фероз Сидва рассказал, что большинству детей требуются простые процедуры. Врач привел пример трехлетнего мальчика с ожогами, которому грозит ампутация из-за рубцовой ткани, перекрывающей кровообращение. В мирное время провести такую операцию ничего не стоит, это рядовая практика.

Однако в Газе нет медицинских инструментов и стерильных условий для проведения даже такой простой операции, потому мальчику грозит гибель, подчеркнул врач. Все из-за того, что Израиль разрушил медицинскую систему сектора.

Эммануэль Хан, доктор из Стэнфордского университета, посетившая Газу, рассказала о детях с ампутациями, которым не предоставляют протезы и реабилитацию. Она показала фото двух сестер, потерявших ноги в авиаударе. Их единственный шанс выжить — срочная эвакуация.

Однако даже получив разрешение на выезд, их тетя-опекун вынуждена выбирать между жизнью племянниц и своим грудным ребенком, так как правила безопасности, установленные Израилем, не позволяют ей взять младенца с собой.

Несмотря на условия перемирия, процесс медицинской эвакуации остается неясным. Врач из Чикаго Таер Ахмад заявил, что механизм до сих пор не прописан, Израиль зачастую блокирует выезд палестинцев без указания причин.

Хан также подчеркнула, что неясно, смогут ли дети вернуться обратно: «Обсуждается возможность открытия КПП в Рафахе только на выезд, но без права возвращения».

Глава ООН назвал ситуацию неприемлемой: «2500 детей должны быть немедленно эвакуированы с гарантией возвращения к своим семьям».