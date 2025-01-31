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«Приветствуйте пошлины и прощайтесь с Америкой»
Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами за попытки создать единую валюту и отказаться от доллара
«Приветствуйте пошлины и прощайтесь с Америкой»
Дональд Трамп / Фото: Reuters
31 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потребует от стран БРИКС обязательств не создавать новую валюту и не заменять доллар. В противном случае, по его словам, они столкнутся с 100-процентными пошлинами и потеряют доступ к американскому рынку.

«Они должны сказать, что не будут этого делать. Иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами замечательной экономике США», — написал Трамп в TruthSocial.

Он подчеркнул, что «нет никаких шансов», что БРИКС сможет заменить доллар в международной торговле, а страны, которые попытаются это сделать, «поприветствуют пошлины и попрощаются с Америкой».

Вопрос о создании единой валюты обсуждался на саммите БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге. Инициатива рассматривалась как способ упростить торговлю, финансирование проектов и снизить зависимость от доллара и евро. Однако в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что этот вопрос пока «не созрел», а страны сосредоточены на расширении использования национальных валют.

Трамп уже выступал с подобными угрозами в ноябре 2024 года, вскоре после победы на президентских выборах.

«Они могут пойти и найти другого лоха. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле», — писал Трамп.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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