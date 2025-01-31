В Москве раскритиковали инициативу президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны, которая предполагает размещение оружия в космосе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти планы говорят о желании американской стороны идти по пути эскалации.

«Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия. Указанные подходы США не будут способствовать снижению напряженности, выправлению положения дел в стратегической сфере, включая создание основы для плодотворного диалога», — заявила официальный спикер МИД РФ.

Проект «Железный купол для Америки», подписанный Трампом в начале недели, включает в себя развертывание космических перехватчиков для защиты от баллистических и гиперзвуковых угроз.

Несмотря на название, вызывающее ассоциации с израильской системой ПРО, проект больше напоминает программу «Звездные войны» времен президента Рональда Рейгана, отмечает издание National Defense Magazine. Главное отличие — способность к отражению ракет межконтинентального класса, чего нет у «Железного купола» Израиля. «Рейгановский» же проект — так и не увидевший свет из-за распада СССР и окончания гонки вооружений — представлял собой ПРО с использованием орбитальных систем.

Захарова также назвала проект «сравнимым по масштабу» с программой 1980-х годов, охарактеризовав его как «одиозный».

Как отмечала газета Financial Times, проект предполагает размещение в космосе лазерных систем. Указ Трампа дает новому главе Пентагона Питеру Хегсету два месяца на разработку новой концепции противовоздушной обороны США, которая бы обеспечивала защиту от ракет, которые способны лететь «в 100 раз дальше и в семь раз быстрее», чем те, которые подвластны израильскому «Железному куполу».