Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала россиян «не расчеловечиваться» и не видеть в Украине «только империю зла». Она заявила, что жители Курской области рассказали ей о солдатах ВСУ, которые помогали мирным людям на занятых ими (украинскими военными) территориях, «делясь последним».

«Я работая, <...> возвращая курских жителей, которых с территорий оккупированных украинские военные вывезли в Сумы <...> [жители] рассказывали разные истории, и как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только «империю зла». Они разные», — цитирует слова российского омбудсмена агентство РБК.

22 ноября 2024 года в Россию вернулись 46 жителей Курской области, включая 12 детей, после договоренностей с Украиной. В декабре омбудсмен сообщила, что удалось установить судьбу еще нескольких пропавших, но о новых случаях возвращения не официальные ни одна из воюющих сторон не сообщала.

12 декабря Москалькова попросила украинскую сторону организовать гуманитарный коридор для мирных жителей на занятых ВСУ территориях, где отсутствует отопление и гуманитарная помощь.

9 января российски омбудсмен опубликовала список 500 разыскиваемых курян, но родственники указали на ошибки. Омбудсмен отметила, что документ основан на поступивших заявлениях и продолжает дополняться. На следующий день врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что с августа 2024 года в полицию поступило почти 1,2 тыс. заявлений о пропавших жителях Курской области.

Украинские войска начали наступление в Курской области РФ в начале августа 2024 года, захватив несколько стратегически важных населенных пунктов, что стало неожиданностью для российской стороны. В первые недели ВСУ смогли занять десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров российской территории, о чем заявляло украинское командование. Однако уже к ноябрю 2024 года, согласно Reuters, Украина потеряла около 40% от максимальной площади в почти 1 300 кв. км (как заявлялось в Генштабе ВСУ), взятой под контроль в августе.