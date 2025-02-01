В рамках четвертого раунда обмена пленными между Израилем и движением ХАМАС были освобождены 183 палестинских заключенных.
Колонна Международного комитета Красного Креста (МККК) с освобожденными покинула тюрьму Офер на Западном берегу и направилась в сторону Рамаллы.
Палестинцы встретили их аплодисментами и радостными восклицаниями. Колонна проехала через населенный пункт Бейтуния и прибыла в Рамаллу, где ее встречали тысячи людей.
Этот обмен стал ответом на передачу Израилю трех пленных, удерживавшихся в Газе, один из которых имеет гражданство США и Израиля.
Ранее, в рамках первых трех раундов обмена, Израиль освободил 400 палестинских заключенных, а в секторе Газа были освобождены 10 израильских и 5 тайских пленных.
За время военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, в секторе Газа погибло более 47 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 111 000 получили ранения.
В результате израильской операции более 11 000 человек числятся пропавшими без вести. Масштабные разрушения привели к гуманитарному кризису, который унес жизни множества пожилых людей и детей, став одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в истории.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.
Кроме того, против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде в связи с военными действиями в эксклаве.