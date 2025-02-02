В результате ракетного удара по интернату в городе Суджа Курской области в субботу вечером погибли не менее четырех человек. Украинские и российские власти возлагают ответственность за произошедшее друг на друга.

По данным Генштаба ВСУ, удар был нанесен российской корректируемой авиабомбой (КАБ) с территории РФ, а в здании находились люди, ожидавшие эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеокадры с места трагедии. «Вот как Россия ведет войну — Суджа, Курская область, территория России, интернат с мирными жителями, готовящимися к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — заявил он в своих соцсетях, сравнив произошедшее с действиями ВС РФ в Сирии и Чечне.

Минобороны России же, напротив, заявило, что интернат был поражен «прицельным ракетным ударом» с территории Сумской области Украины. Пророссийские военные блогеры утверждают, что удар был нанесен из ракетной системы американского производства HIMARS. При этом в субботу российское военное ведомство отчитывалось о наносящихся авиаударах по позициям ВСУ в Курской области и в Судже в частности. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что точное число жертв пока неизвестно.

Спикер украинской временной военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский заявил, что под завалами могут находиться до 95 человек, большинство из которых пожилые и люди с ограниченными возможностями.

Родственница одного из находившихся в интернате сообщила телеграм-каналу «7×7», что людей должны были эвакуировать через Сумы в Беларусь, а затем вернуть в Россию. По ее словам, связь с родными поддерживалась через украинских военных. Другая беженка отметила, что в интернате проживали в основном пожилые люди, за которыми ухаживали местные жители, а гуманитарную помощь привозили украинские военные. Суджанка Ольга Солодова, вернувшаяся в Россию в ноябре 2024 года, описывала его пророссийскому телеграм-каналу «Суджа Родная» как «оазис жизни», где готовили еду, ухаживали за больными и распределяли помощь.

Ранее, согласно данным украинской стороны, интернат уже подвергался обстрелу. 11 января российская авиация нанесла удар, в результате чего погибла местная жительница и были ранены шесть человек. Минобороны РФ тогда сообщило лишь о «поражении живой силы и техники противника».

Город Суджа Курской области с августа 2024 года находится под контролем ВСУ, которые — впервые за время российско-украинской войны — зашли на территорию РФ, захватив десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.