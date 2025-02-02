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Российский вице-губернатор подорвался на мине под Курском
Замгубернатора Приморского края Дмитрий Ефремов погиб в Курской области, «возвращаясь с боевого задания»
Российский вице-губернатор подорвался на мине под Курском
Дмитрий Ефремов / Фото: соцсети / Others
2 февраля 2025 г.

Заместитель губернатора Приморья Дмитрий Ефремов погиб в воскресенье 2 февраля в Курской области, о чем сообщил его начальник, губернатор Олег Кожемяко.

«Он был всегда на передовой позиции и сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб», — заявил Кожемяко, добавив, что смертельный инцидент настиг чиновника, когда тот возвращался «с боевого задания».

По данным телеграм-каналов Shot и Mash, близких к российским силовикам, автомобиль с Ефремовым наехал на мину.

В августе 2024 года 51-летний Ефремов возглавил парамилитарный добровольческий отряд «Тигр», который отправился в Курскую область для участия в сдерживании украинского наступления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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