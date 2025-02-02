Заместитель губернатора Приморья Дмитрий Ефремов погиб в воскресенье 2 февраля в Курской области, о чем сообщил его начальник, губернатор Олег Кожемяко.

«Он был всегда на передовой позиции и сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб», — заявил Кожемяко, добавив, что смертельный инцидент настиг чиновника, когда тот возвращался «с боевого задания».

По данным телеграм-каналов Shot и Mash, близких к российским силовикам, автомобиль с Ефремовым наехал на мину.

В августе 2024 года 51-летний Ефремов возглавил парамилитарный добровольческий отряд «Тигр», который отправился в Курскую область для участия в сдерживании украинского наступления.