ВОЙНА В УКРАИНЕ
3 МИН ЧТЕНИЯ
Где деньги, Зеленский?
Киев опроверг заявления Трампа о $200 млрд американской помощи Украине
Где деньги, Зеленский?
фото: Reuters / Reuters
3 февраля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США только $76 млрд военной помощи, а не $200 млрд, как утверждает Дональд Трамп. Украинский лидер подчеркнул, что не знает, откуда взялась эта сумма, и предположил, что речь может идти о бухгалтерских неточностях в Вашингтоне. Однако его заявления подлили масла в огонь противостояния украинского руководства с новой администрацией Белого дома.

Откуда взялись $200 млрд?

Бывший президент США Дональд Трамп не раз критиковал помощь Украине. Он утверждал, что Вашингтон выделил Киеву на $200 млрд больше, чем страны НАТО. Его вице-президент Джей Ди Вэнс еще в июле 2023 года заявил: «Мы потратили $200 млрд. Какова цель? Чего мы хотим добиться?»

Зеленский в интервью Associated Press заявил, что Украина получила от США гораздо меньшую сумму.

«Когда говорят, что нам дали $200 млрд на армию — это неправда. Мы получили около $76 млрд. Это огромная помощь, но не $200 млрд», — подчеркнул президент.

Где деньги?

С 2022 года Конгресс США выделил Украине около $175 млрд, но значительная часть этих средств осталась в США. По данным немецкого института Kiel, к октябрю 2024 года США выделили Киеву около $92 млрд военной и финансовой помощи, а ЕС и Великобритания — $131 млрд.

Зеленский также заявил, что почти вся помощь поступает в виде оружия и боеприпасов.

«Есть и гуманитарные программы, но я не знаю деталей. Возможно, аудит покажет дополнительные миллиарды, но мне неизвестно, где эти деньги», — признался политик.

Трамп затягивает пояса

Сразу после инаугурации Трамп на 90 дней заморозил внешнюю помощь, включая программы USAID. Это затронуло финансирование украинских школ, здравоохранения и экстренной помощи.

На выходных сайт USAID внезапно отключился, а его аккаунт в X исчез. СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность слияния агентства с Госдепартаментом.

3 февраля руководитель новой структуры по аудиту бюджета Илон Маск заявил, что ликвидирует агентство. Трамп поддержал Маска, назвав USAID «группой радикалов, от которых мы избавляемся».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us