Соединенные Штаты усиливают давление на Панаму из-за предполагаемого китайского влияния на стратегически важный канал. В ходе визита в Панаму госсекретарь Марко Рубио передал президенту Хосе Раулю Мулино жесткое предупреждение от Дональда Трампа: Вашингтон требует немедленно прекратить то, что США считают китайским контролем над каналом.

Особое беспокойство США вызывает 25-летняя концессия гонконгской компании CK Hutchison Holdings на управление портами у обоих входов в канал, продленная в 2021 году. По мнению американской стороны, это нарушает договор о нейтралитете 1977 года.

«Китай управляет Панамским каналом. Он был передан не Китаю, а Панаме – глупо, конечно – но они нарушили соглашение, и мы либо вернем его, либо произойдет что-то очень серьезное», – заявил Трамп журналистам.

Президент Панамы после переговоров с Рубио согласился пересмотреть соглашения с китайским бизнесом и объявил о расширении сотрудничества с США по миграционным вопросам. Однако он подчеркнул, что суверенитет страны над каналом обсуждению не подлежит.

«Я не чувствую реальной угрозы договору о нейтралитете, его действию и тем более применению военной силы», – отметил Мулино, добавив, что важно провести личные переговоры с Трампом.

Китай отвергает обвинения во вмешательстве в работу канала. «Китай никогда не вмешивался», – заявила представитель МИД КНР Мао Нин, подчеркнув, что Пекин признает канал «постоянно нейтральным международным водным путем».

Как пишет агентство Reuters, визит Рубио в регион отражает стремление США противодействовать растущему экономическому и политическому влиянию Китая в Латинской Америке, а также решить проблему миграции через южную границу. Госсекретарь поручил Госдепартаменту сделать миграционные вопросы центральным пунктом дипломатии со странами региона.