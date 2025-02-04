Спустя недели после начала перемирия в Газе тысячи палестинцев, покинувших сектор и перебравшихся в Египет, задаются вопросом: когда можно будет вернуться домой?

Но одно они знают точно — массовое выселение из Газы, на котором так настаивают израильтяне и Дональд Трамп, совершенно неприемлемо.

«Многие разрываются между Газой и Египтом, и я одна из них. Возвращаться в руины или ждать, пока все восстановят?» — призналась в интервью Reuters Шорук, продающая палестинскую кулинарию в Каире под псевдонимом Gaza Girl.

Но одно для нее очевидно: они должны оставаться палестинцами.

«Мы, народ Газы, можем жить только в Газе. Если нам дадут убежища в других странах, если мы покинем Газу, то дело будет потеряно — эти земли займет Израиль», — отметила Шорук.

Президент США предложил «очистить» Газу, переселив людей в Египет и Иорданию. Он уже надавил на руководства двух арабских стран, требуя принять десятки тысяч палестинцев из Газы.

Но в арабском мире этот план назвали этнической чисткой. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что Каир никогда не согласится участвовать в подобной несправедливости.

Сейчас в Египте находятся около 100 тыс. палестинцев, многие из которых прибыли во время израильского вторжения через переход в Рафахе. У большинства нет долгосрочных виз, и они выживают на небольших заработках.

Некоторые готовы вернуться сразу, как появится возможность.

«Нет ничего лучше родной земли», — говорит отец двоих детей Хусейн Фарахат.

Другие боятся возвращаться в никуда.

«Наши дома разрушены, о нас никто не говорит», — отмечает Абир Камаль, перебравшаяся в Каир в 2023 году и теперь продающая сумки ручной работы.

С начала конфликта Израиль убил более 47 тыс. палестинцев, оставив без крыши над головой миллионы. Но беженцы в Египте отвергают идею Трампа и требуют обеспечить им безопасное возвращение в Газу.

«Это наша земля, и не ему решать, что с нами делать», — заявляет житель Газы Фарес Махмуд.