За последние две недели администрация Дональда Трампа произвела радикальные изменения в Агентстве США по международному развитию (USAID), созданном Джоном Кеннеди в разгар холодной войны в 1961 году. Организации по всему миру опасаются, что не смогут продолжать программы помощи, в том числе поставлять питание для голодающих детей.

Госсекретарь Марко Рубио пытается сохранить жизненно важные программы экстренной помощи во время 90-дневной заморозки, введенной Трампом 20 января. Однако неопределенность относительно исключений из указа о приостановке работы парализует гуманитарную деятельность по всему миру.

Сайт USAID и аккаунт в соцсети X отключены, тысячи подрядчиков уволены, а сотрудникам запрещено входить в штаб-квартиру в Вашингтоне.

Критики давно обвиняют USAID в расточительности и продвижении либеральной повестки. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск считает агентство «преступной организацией» и обвиняет организацию в запуске «смертоносных программ».

Больше всего может пострадать Африка южнее Сахары, получившая в прошлом году более $6,5 млрд помощи. ВИЧ-инфицированные пациенты уже обнаруживают закрытые двери клиник. В Латинской Америке закрылись офисы безопасной миграции и приюты для беженцев.

В 2023 финансовом году США потратили на иностранную помощь около $40 млрд — менее 1% бюджета. Однако, согласно опросу AP-NORC, около 60% американцев считают эти расходы чрезмерными.

«Живи указом, умри указом», — прокомментировал Маск в X ситуацию с USAID, хотя демократы утверждают, что у президента нет конституционных полномочий ликвидировать агентство.