Иранские специалисты изучают более быстрый, но менее точный метод разработки ядерного оружия, утверждают источники разведки США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По данным NYT, разведданные были собраны в последние месяцы президентства Джо Байдена, а затем переданы команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. Они свидетельствуют, что иранские ученые ищут способ превратить запасы ядерного топлива в оружие за несколько месяцев, а не за год или больше. Однако это возможно только в случае, если Тегеран примет решение вступить в «ядерную гонку».

Ранее американская разведка оценивала, что Ирану потребуется от года до полутора лет, чтобы создать боеголовку, способную устанавливаться на баллистические ракеты. Однако теперь, по данным NYT, этот срок может сократиться.

Издание отмечает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и Министерство иностранных дел страны могут не знать о работах Революционной гвардии Ирана в этой области.

Тегеран возобновил производство урана после выхода США из ядерного соглашения в 2018 году, инициированного Трампом. В годы президентства Байдена, как писал Axios, иранская ядерная программа значительно продвинулась. В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран увеличил производство урана, обогащенного до 60%. Для создания ядерного оружия требуется уровень 90% и выше.

При этом Иран пытается добиться смягчения санкций и с этой целью возобновил обсуждение своей ядерной программы с ЕС. В ноябре 2024 года в рамках переговоров с Великобританией, Германией и Францией Тегеран пытался развеять опасения Запада по поводу ускорения своих ядерных разработок.