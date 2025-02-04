Европейский союз и Молдова согласовали план энергетической безопасности, направленный на сокращение зависимости страны от российских энергоресурсов и интеграцию в энергосистему ЕС.

Европейская комиссия объявила о выделении Молдове 250 млн евро в этом году, из которых 40% будут предоставлены к середине апреля.

Приостановка поставок произошла после окончания соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Это привело к остановке работы Кучурганской ГРЭС — крупнейшей электростанции Молдовы, обеспечивавшей значительную часть энергоснабжения страны.

Еврокомиссия подчеркнула, что выделенные средства помогут молдавским потребителям частично покрыть возросшие расходы на электроэнергию. Около 60 млн евро направят на помощь 350 тыс. жителей Приднестровья, оставшимся без тепла.

Молдова, республика с населением около 2,5 млн человек, долгое время зависела от российского газа. После начала войны в Украине в 2022 году страна активно диверсифицирует источники энергии. Конфликт также ускорил отказ Евросоюза от импорта российских энергоносителей.